55 человек погибли в результате взрывов у школы в Кабуле

По меньшей мере 55 человек погибли в результате взрывов у школы в западной части Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

Согласно его данным, перед государственным образовательным учреждением для девочек в столице Афганистана подорвался автомобиль. Более 50 человек скончались, еще 150 получили ранения различной степени тяжести. Большинство убитых и раненных — ученицы школы, у которой произошел взрыв.

Тем не менее, по информации Министерства внутренних дел Афганистана, официально подтверждена гибель 30 человек. Лидер страны Ашраф Гани уже объявил произошедшее терактом и возложил ответственность за него на террористическую группировку «Талибан» (запрещена в России).

30 апреля не менее 30 человек погибли и десятки были ранены из-за мощного взрыва, который прогремел в городе Пули-Алам на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался возле гостевого дома, принадлежащего старейшине племени. В здании находилось много школьников, которые готовились сдавать вступительные экзамены в местных университетах.