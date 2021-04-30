Десятки человек погибли из-за мощного взрыва в Афганистане

Не менее 30 человек погибли и десятки были ранены из-за мощного взрыва, который прогремел в городе Пули-Алам на востоке Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал 1TVNews в Twitter.

По данным другого телеканала Tolo News, заминированный автомобиль взорвался возле гостевого дома, принадлежащего старейшине племени. В здании находилось много школьников, которые готовились сдавать вступительные экзамены в местных университетах.

Ранее взрыв прогремел в афганском городе Газни, в результате погиб 21 человек, еще 17 получили ранения. Жертвами и пострадавшими в результате происшествия стали военнослужащие. Сообщалось, что инцидент произошел рядом с базой ВС Афганистана — там взорвался заминированный автомобиль.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что США выведет свои войска из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон достиг целей, которые были поставлены в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году, включая ликвидацию бен Ладена.