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В центре Афганистана прогремел взрыв

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Фото: MUSTAFA ANDALIB / Reuters

В афганском городе Газни прогремел взрыв, в результате которого погиб 21 человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает агентство Ariana News, передает ТАСС.

Как отмечает глава местной больницы, жертвами и пострадавшими в результате происшествия стали военнослужащие. Уточняется, что инцидент произошел рядом с базой ВС Афганистана — там взорвался заминированный автомобиль.

При этом до взрыва были слышны выстрелы. Действующие на территории Афганистана экстремистские группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.

Город Газни — административный центр одноименной провинции Афганистана, которая находится в центральной части страны.

Ранее в ноябре США рассказали о своих планах по выводу войск из Афганистана и Ирака. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в обеих странах. Отмечается, что такое распоряжение было подписано президентом Дональдом Трампом в рамках перегруппировки сил.

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