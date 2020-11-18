США рассказали о планах по выводу войск из Афганистана и Ирака

США рассказали о своих планах по выводу войск из Афганистана и Ирака. Об этом сообщает Al Jazeera.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в обеих странах. Отмечается, что такое распоряжение было подписано президентом Дональдом Трампом в рамках перегруппировки сил. Миллер также подчеркнул желание Трампа довести операции в Афганистане и Ираке до успешного и ответственного завершения.

О желании Трампа сократить численность контингента в Афганистане и Ираке сообщалось и ранее. По версии ряда СМИ, кадровые перестановки в Пентагоне, устроенные недавно главой государства, связаны именно с этими планами. В частности, ранее стало известно, что уволенный глава военного ведомства Марк Эспер напоследок высказался против полного вывода войск из Афганистана в тайном письме президенту.

В июле госсекретарь Майк Помпео заявил, что США планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

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