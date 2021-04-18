В США заявили о достижении своих целей в Афганистане

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон достиг целей, которые были поставлены в начале операции американских вооруженных сил в Афганистане в 2001 году. Об этом он сказал в эфире CNN.

По его словам, цель США заключалась «в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября». Салливан также добавил, что одной из целей была ликвидация главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Он отметил, что США с ней справились.

Ранее сообщалось, что США задумались об увеличении численности контингента в Афганистане перед тем, как окончательно вывести войска. «Я не могу говорить сейчас конкретно, поскольку планы все еще разрабатываются, но не исключено, что в течение короткого периода времени будут отправлены вспомогательные силы в Афганистан с целью обеспечить безопасный, упорядоченный и спланированный вывод к крайнему сроку, установленному президентом», — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.