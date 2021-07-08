Лавров рассказал о признании США провала своей миссии в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что США де-факто признали провал своей миссии, когда приняли решение о выводе войск из Афганистана. Об этом глава ведомства заявил во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

Лавров отметил, что США, сокращая свой контингент, и Кабул, который не желает формировать переходное правительство вместе с радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), оставили конфликт в Афганистане для решения силовым путем. Он подчеркнул, что руководители в Кабуле не готовы идти на подобный шаг из-за опасений по поводу своей роли в политически активной деятельности. В то же время угроза террористических нападений растет и талибы начинают вести себя все более воинственно из-за невыполненных обещаний, что ведет к решению силовым путем, добавил министр.

Ранее в Тегеране начались переговоры между представителями террористического движения «Талибан» и властями Афганистана. Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.