Оценены шансы «Талибана» на захват Афганистана после ухода США

После ухода США из Афганистана радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продолжит сражаться, где возможно, но взять под контроль всю территорию страны у боевиков не выйдет. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Притчин отметил, что нынешнее ухудшение обстановки на севере Афганистана — прямое следствие «психологического эффекта» от вывода войск США из страны. «Американцы как сила, поддерживающая афганские власти, пропала. И, соответственно, "Талибан" почувствовал, что есть возможность для наращивания своего ареала контроля», — пояснил он. При этом эксперт не исключил дальнейшего ухудшения обстановки в стране после окончательного вывода войск США и НАТО, и отметил, что военная мощь афганских официальных властей существенно снизилась.

Однако у «Талибана» есть определенный предел возможностей, отметил Притчин. Кроме того, движение может столкнуться с сопротивлением со стороны других группировок, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Никто не заинтересован в том, чтобы "Талибан" в одиночку правил. Но при этом и у Талибана нет возможности стать единоличной силой, доминирующей во всех регионах Афганистана», — подчеркнул он. Эксперт предположил, что в конечном итоге талибы пойдут на переговоры и попытаются войти в состав правительства.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.