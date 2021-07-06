Великобритания сможет наносить удары по Афганистану после вывода войск

Великобритания оставила за собой право наносить удары по Афганистану после вывода войск для продолжения борьбы с терроризмом. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что Лондон сможет противостоять террористическим угрозам на афганской территории в рамках специальной модели осуществления миссий извне. Он напомнил об операции Shader, которая предусматривает участие британских военно-воздушных сил в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии и Ирака. «Я знаю, что те, кто готовит планы на случай подобного развития событий в Афганистане, думают как раз в этом направлении», — заключил Хиппи.

В рамках операции Shader с 2014 года Лондон нанес около двух тысяч авиаударов по объектам террористов ИГ. Для осуществления миссии использовали британскую военную базу Акротири на Кипре.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.