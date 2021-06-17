Назван защитник аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана

Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости .

Политик заявил, что американский лидер Джо Байден обсудил миссию по защите аэропорта Кабула со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Президент Эрдоган дал понять, что нужна поддержка, и президент Байден заявил, что эта поддержка будет оказана», — подчеркнул Салливан.

Советник рассказал, что Турция, вероятно, сыграет ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта имени Хамида Карзая. Он отметил, что США разрабатывают план действий на случай, если у Анкары не получится успешно справиться с этой задачей. Отмечается, что Турция была защитником аэропорта в течение многих лет.

1 июня сообщалось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Уточнялось, что из страны вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.