Китай раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши раскритиковал вывод войск США из Афганистана. Он отметил, что поспешный вывод американских войск стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также негативно сказался на стабильности в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Ван И, Пекин ожидает, что ООН в сложившейся ситуации «сыграет должную роль», а страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества уделят пристальное внимание урегулированию положения в Афганистане. «Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия», — отметил министр.

Глава МИД Китая добавил, что Пекин высоко оценивает усилия Исламабада по достижению мира в Афганистане, поскольку Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе.

8 мая европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Несмотря на поддержку со стороны Вашингтона, некоторые государства заявили, что не успеют покинуть республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.