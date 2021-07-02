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В Белом доме уточнили сроки вывода войск из Афганистана

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Фото: SARAH SILBIGER / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила сроки вывода войск из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Псаки в ходе брифинга, Соединенные Штаты ожидают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.

Ранее сообщалось, что Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Позже президент США Джо Байден опроверг эту информацию. Он заявил, что армия США выводит войска с афганских территорий согласно графику, и на данный момент они находятся «в той точке, где и рассчитывали быть». Байден также напомнил, что небольшая часть американских военных сил останется в Афганистане.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

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