Лавров рассказал о стягивании сил ИГ в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о растущей угрозе в лице террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Его цитирует РИА Новости.

По итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни российский министр пояснил, что террористы активно стягивают силы на новые территории, в том числе в Афганистан. Это происходит на фоне вывода войск НАТО и общей нестабильности в регионе. По словам Лаврова, боевики ИГ угрожают безопасности союзников России — стран Средней Азии.

«Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана», — пояснил глава МИД.

Ранее американские войска оставили крупнейшую авиабазу США «Баграм» в Афганистане, объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.

1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.