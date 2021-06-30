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Лавров предложил США обнулиться по вопросу дипмиссий

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Москву и Вашингтон призвали обнулиться в нездоровой ситуации функционирования дипломатических миссий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия предложила США провести крупный диалог по кибербезопасности. Американская сторона ответила, что российские власти должны предварительно решить проблемы с хакерами.

Лавров также добавил, что Москва и Вашингтон обсудят вопросы, которые подняли на двусторонней встрече в Женеве президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден. «Мы на ближайшие дни, надеюсь, до середины июля, планируем встречу делегаций, которые должны рассматривать задачи, поставленные президентами в области стратегической стабильности, контроля над вооружениями, ограничения вооружений», — подчеркнул он.

29 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», — уточнил он.

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