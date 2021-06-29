США пригрозили ответить на «агрессивную политику» России

Вашингтон пригрозил Москве ответными действиями в случае проведения агрессивной политики в отношении американской стороны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает газета La Republica.

Дипломат отметил, что США готовы соразмерно ответить на решения российских властей. «Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», — заключил он. Среди примеров агрессивной деятельности Москвы Блинкен назвал предполагаемую причастность к кибератакам на американские компании, вмешательство в выборы в США и решения в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).

Американский госсекретарь также добавил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», — уточнил он.

25 июня стало известно, что Блинкен обсудил развитие отношений с Россией с французским лидером Эммануэлем Макроном. Госсекретарь и президент подчеркнули общую цель по достижению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине.