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США и Франция обсудили противодействие «агрессивному» поведению России

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Энтони Блинкен и Эммануэль Макрон
Энтони Блинкен и Эммануэль Макрон
Фото: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили отношения двух стран с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Согласно заявлению ведомства, Блинкен и Макрон подчеркнули общую цель по достижению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине. Также отмечается, что американский министр и глава Франции во время беседы затронули тему противостояния вызовам со стороны Пекина.

Ранее Макрон рассказал, что Франция и Германия призвали лидеров стран-участниц Евросоюза выработать единый подход в отношениях с Москвой. «Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией», — отметил политик.

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