Франция и Германия призвали ЕС к единому подходу в отношениях с Россией

Франция и Германия призвали лидеров стран-участниц Евросоюза выработать единый подход в отношениях с Россией. Об этом заявил в пятницу, 25 июня, французский президент Эммануэль Макрон по итогам саммита объединения в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

«Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы и сотрудничества на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией», — отметил политик. Он рассказал, что европейские лидеры не приняли решение о проведении саммита Россия — ЕС, но определили общие принципы во взаимодействии с Москвой.

«Россия — важный сосед, и нам нужно развивать стратегический диалог», — подчеркнул Макрон. Он напомнил, что у ЕС на данный момент нет стратегии для отношений с российской стороной. По словам французского лидера, Европа может совместно работать с Россией по таким темам, как климат, безопасность, контроль над вооружениями.

Макрон также добавил, что ему не нужен общеевропейский саммит с Россией чтобы встретиться со своим коллегой из Москвы Владимиром Путиным. «Я уже много раз видел его, будучи президентом, и продолжу видеться с ним», — заключил он.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. Однако позже стало известно, что европейские лидеры могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года, но после присоединения Крыма к России в 2014 году эта практика была приостановлена.