Франция призвала западные страны «разговаривать с Россией»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал западные страны «разговаривать с Россией». Его цитирует Reuters.

По мнению дипломата, движение Москвы «в сторону авторитарного режима» было предсказуемым. Несмотря на это, Россия остается соседом ЕС, поэтому диалог между сторонами важен и нужен.

Это заявление прозвучало на фоне отказа в проведении саммита между странами Евросоюза и Москвой. С таким предложением выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Тем не менее инициативу отклонили. Затем в ЕС заявили, что могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при этом выразил благодарность за то, что встречи между президентом России Владимиром Путиным и лидерами стран ЕС не будет. «Реалистичный подход вместо недополученных подарков», — заявил он.

Саммиты Россия — ЕС проводились с 1995 года, но после присоединения Крыма к России в 2014 году эта практика была приостановлена.