Во Франции захотели давить на Россию и сохранить диалог

Во Франции захотели придерживаться двустороннего подхода в отношениях с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, его слова передает BFM TV.

Дипломат заявил о необходимости постоянно давить на Россию с помощью санкций. Он подчеркнул, что это поможет предотвратить укрепление авторитарных трендов в стране и пресечь провокационные действия Москвы на международной арене. В то же время он не уверен, что стоит усиливать ограничения против российской стороны.

Ле Дриан отметил, что для Франции важно сохранить диалог с Москвой. «Россия находится в Европе, и она останется в Европе, она никуда не переедет», — добавил он. По словам министра, с геополитическими соседями необходимо вести переговоры даже при непростых отношениях.

Дипломат также напомнил, что санкции были введены после российской «оккупации Крыма» в 2014-м, но на сегодняшний день в стране остается множество нерешенных вопросов. В частности, он заявил о «неприемлемых репрессиях» против учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального и его сторонников. По мнению Ле Дриана, давление на Москву поспособствует развитию гражданского общества и приведет к положительным переменам.

14 июня президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с Россией. По словам политика, это необходимо для построения архитектуры безопасности в Европе, так как прежняя архитектура перестала существовать, в том числе из-за прекращения действия Договора по открытому небу.