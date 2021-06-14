Макрон оценил предстоящую встречу Путина и Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон позитивно оценил предстоящую встречу в Женеве лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РБК.

«Я всегда выступал за диалог с Путиным», — сказал он на пресс-конференции в ходе саммита G7. Он добавил, что «всегда лучше говорить, когда есть разногласия».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президента США Джо Байден готовился к моменту встречи с российским лидером Владимиром Путиным 50 лет. Как сказала чиновница, Байден «точно знает, чего ожидать» от Путина. «По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — пояснила она.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в новой стратегической концепции НАТО Россия перестанет определяться как «конструктивный партнер». Прошлая редакция документа была принята в 2010 году. С тех пор Россия перестала соответствовать этому определению, а о Китае в текущей стратегии вообще мало что говорится, пояснил он.