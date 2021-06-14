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НАТО перестанет считать Россию конструктивным партнером

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Фото: Yves Herman / REUTERS

В новой стратегической концепции НАТО Россия перестанет определяться как «конструктивный партнер». Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Прошлая редакция документа была принята в 2010 году. С тех пор Россия перестала соответствовать этому определению, а о Китае в текущей стратегии вообще мало что говорится, пояснил он.

Новый документ будет подготовлен для принятия на саммите в 2022 году. На предстоящей встрече альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО.

Ранее в Белом доме рассказали, что пересмотр концепции НАТО призван определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде. Это включает в себя «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью Китайская Народная Республика».

13 июня стало известно, что страны НАТО планируют отказаться от развертывания ядерных ракет наземного базирования в Европе, об этом в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Данное заявление содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

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