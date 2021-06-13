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В Госдуме оценили планы НАТО отказаться от размещения ядерных ракет в Европе

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Решение НАТО отказаться от размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе станет шагом к разрядке напряженности и будет способствовать контролю над вооружениями. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«И дело здесь не только в снятии озабоченностей российской стороны. Речь идет об общих контурах безопасности на Европейском континенте», — оценил он.

Депутат также отметил, что Европа не должна быть «заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада». «И хорошо, если будет достигнуто общее понимание в этой сфере», — подчеркнул Слуцкий.

Он напомнил, что Россия объявила мораторий на развертывание ракет наземного базирования после вынужденного приостановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но только до тех пор, пока от подобных шагов будет воздерживаться Вашингтон. Поэтому принятие подобного решения на саммите НАТО поспособствует созданию «мирной и безопасной европейской архитектуры», заключил парламентарий.

О решении альянса отказаться от развертывания ядерных ракет наземного базирования в Европе ранее 13 июня сообщило издание Defense News со ссылкой на американского и европейского чиновников. Эти планы рассматриваются как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и считаются отправной точкой для диалога по вопросам контроля над вооружениями на встрече в Женеве 16 июня.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.

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