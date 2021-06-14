Псаки заявила о 50 годах подготовки Байдена к моменту встречи с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байден готовился к моменту встречи с российским лидером Владимиром Путиным 50 лет. Ее слова передает РИА Новости.

Как сказала Псаки, Байден «точно знает, чего ожидать» от Путина. «По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — пояснила она.

Пресс-секретарь пояснила, что президент США работал с российским коллегой и раньше, поэтому имеет многолетний опыт. Комментируя слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным, Псаки ответила, что «он готовился к этому моменту 50 лет».

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.