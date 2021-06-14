Байден обсудит Путина с лидерами НАТО

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным с лидерами НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«У него будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным», — сообщил Салливан. По его словам, в Женеву Байден поедет «при полной поддержке и солидарности ото всех союзников по НАТО».

Ранее Джо Байден порассуждал о том, почему его российский коллега Владимир Путин не поддается давлению со стороны Вашингтона. «Он — Владимир Путин», — ответил Байден, добавив, что готов будет подробнее порассуждать на эту тему после двусторонних переговоров.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.