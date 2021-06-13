Байден назвал Путина автократом

Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина автократом. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что, если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», — рассказал Байден на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предстоящей встрече двух глав государств.

Ранее Путин рассказал о своих ожиданиях от саммита и назвал его причины. По словам российского президента, Москва рассчитывает восстановить личные контакты с Вашингтоном и «создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы».

При этом Путин назвал нынешнее состояние двусторонних отношений худшим за последние годы. Байден в свою очередь согласился с такой оценкой.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Это будет первое мероприятие с участием двух президентов с момента вступления Байдена в должность.