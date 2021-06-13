Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден объяснил отказ от пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным нежеланием устраивать соревнование перед журналистами. Его цитирует Reuters.

По словам американского политика, пресс-конференция может отвлечь его от тем, которые важно обсудить с российским коллегой.

12 июня сообщалось, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным 16 июня в Женеве. По словам представителя Белого дома, конференция в таком формате будет «наиболее подходящей». Позднее в Белом доме объяснили, что такое решение связано с неудачным опытом конференции экс-президента США Дональда Трампа с Путиным.

Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. Сенатор Джон Маккейн указывал, что на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».

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