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Пушков оценил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил отказ президента США Джо Байдена от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным по итогам их встречи в Женеве 16 июня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, глава Белого дома боится «проиграть» своему коллеге, и это заведомо говорит о характере саммита. «Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме. Для США это не способ наладить отношения, а политическая дуэль», — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров в Женеве из-за неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. По словам сенатора Джона Маккейна, на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».

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