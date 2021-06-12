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Кремль оценил решение Байдена пообщаться с прессой отдельно от Путина

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле заявили о планах провести отдельно пресс-конференцию президента России Владимира Путина в Женеве после того, как стало известно о решении Джо Байдена самостоятельно пообщаться с журналистами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, это обычная практика для Байдена.

«Президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном», — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Песков назвал причиной встречи «плохое состояние отношений» между двумя странами.

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