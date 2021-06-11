На обложку Time поместили Байдена с отражением Путина

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

Обложка и главные темы выпуска посвящены грядущему саммиту двух лидеров в Женеве. На рисунке изображено лицо Байдена в солнцезащитных очках, в которых он достаточно часто появляется на мероприятиях. В стеклах видно отражение Путина.

«Байден против Путина», — говорится в подписи к публикации. Также издание поместило на обложку заголовки нескольких статей номера, которые посвящены отношениям России и США, Путину и тому, как Байден, вероятно, будет проводить переговоры с российским лидером.

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.