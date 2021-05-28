В Кремле отреагировали на обвинения Microsoft о роли России в кибератаках

Обвинения американской компании Microsoft о роли России в кибератаках на американские государственные организации голословны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это такое абстрактное заявление. Это все равно что нам сказать: "Нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения"», — отреагировали на обвинения в Кремле. По мнению Пескова, эти сообщения не повлияют на готовящийся российско-американский саммит.

Он добавил, что обвинения Microsoft не фигурируют в повестке отношений российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь также заметил, что Кремль не обладает информацией о подобных кибератаках.

Песков заключил, что американская компания должна прояснить, какие хакерские группы проводили кибератаки и на какие структуры, почему хакеры связаны с Россией, к чему это привело, а также как об этом стало известно Microsoft.

Ранее вице-президент Microsoft Том Берт заявил, что в компании зафиксировали массированную хакерскую атаку на американские правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга. По его словам, за атакой может стоять «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов IT-компании SolarWinds в 2020 году.