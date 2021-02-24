Глава Microsoft заявил о причастности разведки России к масштабной кибератаке

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что российская разведка якобы имеет отношение к масштабной кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds. Его слова приводит ТАСС.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — заявил Смит на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США.

Руководитель специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа в свою очередь сказал, что использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран.

«Они больше всего похожи на то, что использует Россия», — подчеркнул Мандиа. По его словам, это была большая операция, в которой были задействованы много человек и на подготовку которой потребовалось много времени. Осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне, заверил эксперт.

В декабре 2020-го американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».

14 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. При этом атаку заметили лишь почти через год — спустя примерно девять месяцев. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.