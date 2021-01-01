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Хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

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Фото: Unsplash

Хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что хакеры стоят за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США. Компания подтвердила, что программное обеспечение (ПО) было загружено от поставщика SolarWinds. Это ПО было заражено вредоносным кодом. Таким образом киберпреступниками был получен доступ к внутренним сетям Microsoft.

В корпорации выявлена необычная активность некоторых внутренних учетных записей. После проверки выяснилось, что одна учетная запись была использована для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях.

В Microsoft отметили, что хакеры, которые завладели учетной записью, просматривали исходный код, но не изменяли его. При этом в компании не сообщили, какие именно продукты пострадали от хакерской атаки.

Ранее сообщалось, что хакеры применяли множество методов для совершения кибератак. По информации официальных лиц FireEye, число целей атак может достигать «десятков».

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