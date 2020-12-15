Атаку «русских хакеров» на госучреждения США заметили почти через год

Атаку «русских хакеров» на американские госучреждения, которые пользовались услугами IT-фирмы SolarWinds, заметили лишь почти через год — спустя примерно девять месяцев. Все это время хакеры шпионили за американским Минфином и другими организациями, сообщает The Wall Street Journal.

Им удавалось сделать это благодаря скомпрометированному обновлению программного обеспечения, известного как Orion. Взлом затронул также министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и Госдеп США.

«SolarWinds на данный момент считает, что число клиентов, у которых могли быть установлены продукты Orion, содержавшие уязвимость, не превышает 18 тысяч», — приводит Reuters заявление компании.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США.

Посольство России в Вашингтоне назвало безосновательными попытки обвинить Россию в хакерских атаках и заявило, что подобные нападения в информационном пространстве противоречат принципам внешней политики страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.