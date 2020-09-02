Соцсети заблокировали аккаунты «российских троллей»

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали якобы связанные с российскими властями аккаунты. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению пресс-службы Facebook, 15 страниц и аккаунтов были удалены за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. В компании утверждают, что они были связаны с российским «Агентством интернет-исследований» и осуществляли свою деятельность преимущественно в США, Великобритании, Алжире и Египте. Отмечается, что расследование в отношении этих страниц Facebook начал на основе данных, предоставленных ФБР.

В Twitter сообщили о блокировке пяти аккаунтов за различные манипуляции на платформе, которые компания может «c высокой степенью точности приписать российским государственным субъектам».

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что в 2018 году одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований». Трамп, по его словам, действовал на основе разведданных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Он сказал, что Соединенные Штаты «остановили это».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.