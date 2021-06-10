В эфире «России 1» нападение цикад на Байдена назвали провалом спецслужб США

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили нападение цикад на президента США Джо Байдена. Инцидент, произошедший перед вылетом американского лидера, назвали провалом американских спецслужб. Выпуск опубликован на YouTube.

«Байден подвергся внезапной атаке с воздуха. На лидера великой нации напала цикада. С лица Джо тут же исчезла улыбка», — заметила ведущая Ольга Скабеева. Она в шутку добавила, что насекомое, возможно, уже проверяют на то, не является ли оно миниатюрным беспилотником российских спецслужб.

Ее версию поддержал один из экспертов в студии, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Поразил Байден, президент США ослаб настолько, что его уже атакуют цикады. А вдруг это был рой беспилотников?» — поиронизировал он. По его мнению, «если отбросить шутки, то это настоящий прокол в безопасности» лидера США.

«Это реальная угроза физической безопасности. Это плохое предзнаменование. Вид у Байдена — перманентный испуг», — добавил Коротченко. С ним согласилась Скабеева, посчитав произошедшее дурным знаком. «Все это очень странно», — резюмировала ведущая.

9 июня сообщалось, что рейс пресс-службы Белого дома в Великобританию отложили на несколько часов из-за нашествия цикад. Насекомые проникли в двигатели воздушного судна и сорвали вылет.

В конце мая стало известно, что миллиарды цикад Великого восточного выводка впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок. Плотность цикад может достигать 370 миллионов особей на квадратный километр.