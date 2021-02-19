Скабеева осудила людей за просмотр слитого видео с ее участием

Ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скобеева отреагировала на публикацию ролика, снятого за кулисами передачи. Журналистка написала сообщение в своем Telegram-канале.

Скабеева осудила людей, которые посмотрели видео. По ее словам, подобные действия противоречат этическим нормам.

«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — написала телеведущая.

Отдельное внимание журналистка уделила Ксения Собчак, которая ранее выложила отрывок слитого ролика в своем Telegram-канале. Скабеева припомнила ей слова из интервью Дудя, в которых Собчак говорила, что приличные люди «не слушают чужих разговоров и не читают чужие письма».

«Не люблю лицемеров», — заключила журналистка.

Несколько роликов с закулисьем передачи набрали вирусную популярность в социальных сетях 18 февраля. На них можно услышать, как Скабеева обсуждает с гостями и соведущим Евгением Поповым, о чем нужно и не нужно говорить в первом блоке программы. В частности, речь шла о несвоевременном упоминании блогера Алексея Навального.