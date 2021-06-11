В Кремле назвали причину встречи Путина с Байденом

Президент России Владимир Путин едет в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом из-за плохих отношений между странами, сообщил CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, «плохое состояние отношений» между двумя странами требует саммита.

Песков добавил, что в Кремле так же, как и с американской стороны, не ожидают совместной пресс-конференции по окончании саммита, но переговоры по окончательному формату встречи продолжаются. Пресс-секретарь отметил, что «с самого начала Путин был открыт для любых альтернатив».

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.