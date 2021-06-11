Путин даст первое за три года интервью американским СМИ

Американский телеканал NBC News анонсировал первое за три года интервью президента России Владимира Путина американским СМИ. Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что полная версия эксклюзивного интервью, записанного в Москве, будет показана 14 июня, за несколько дней до встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в швейцарской Женеве 16 июня.

Согласно превью, беседа будет посвящена широкому спектру тем. С российским лидером пообщается старший международный корреспондент NBC News Кейр Симмонс (Keir Simmons), работающий в Лондоне.

Последнее интервью американским СМИ Путин давал в июле 2018 года. Тогда ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес 34 минуты беседовал с главой России. Американский журналист побеседовал с Путиным после встречи российского лидера с 45-м президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска изображение Байдена, в очках которого отражается Путин. Таким образом издание решило иллюстрировать главную тему номера — совместный саммит США и России в Женеве.