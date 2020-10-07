Путин отчитал журналиста за неуместный кашель во время интервью

Президент России Владимир Путин отчитал журналиста Андрея Ванденко за неуместный кашель перед ним после вопроса о внуках в финальной серии интервью ТАСС.

Ванденко спросил у Путина, кто является авторитетом для его внуков. «Они еще маленькие. Один из внуков, дочка начала учить его жизни», — отметил глава государства. Журналист поинтересовался, о которой из двух дочерей президента идет речь.

«Какая разница?» — обратился к интервьюеру президент. После этого журналист сказал «ой» и покашлял. «Зря вы хрюкаете», — отметил Путин. На это Ванденко пояснил, что «не хрюкает, а покашливает». «Тем более. Покашливать нечего. Потому что вы не живете моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — подчеркнул российский лидер.

Запись является частью спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он опубликован в день рождения президента. 7 октября Путину исполнилось 68 лет.

В том же эпизоде из интервью Путин рассказал, что получает удовольствие от общения с внуками.

В конце февраля в одной из первых серий интервью агентству ТАСС российский лидер оценил опубликованный в соцсетях мем об отставке правительства Дмитрия Медведева. Увидев одно из юмористических изображений, Путин рассмеялся и сказал: «Смешно».