Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей

Американский журнал Time опубликовал свой список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В этом году в рейтинге не представлен ни один россиянин. Журнал не нашел места ни в одной из категорий и для президента России Владимира Путина.

Таким образом, Time третий год подряд не включил российского лидера в список 100 самых влиятельных людей мира. До этого Путин входил в этот список в категории «Лидеры», куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Всех номинантов разделили по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». В число «Лидеров» вошли президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В категорию «Титаны» включили генерального директора корпорации Google Сундара Пичаи, бывшую жену основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и главного банкира США, главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

До этого Путин попадал в список шесть раз (в том числе три года подряд в 2015, 2016 и 2017 годах). В 2007-м международная версия издания признавала Путина человеком года.