Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе

Британский телеканал Channel 4 раскрыл подробности нового документального многосерийного фильма о президенте России Владимире Путине. Как сообщает The Guardian, первая серия выйдет 23 марта и расскажет о том, как российский лидер начинал карьеру в КГБ.

По данным издания, в фильме «Путин: История русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story) будут в том числе показаны интервью с Татьяной Юмашевой, дочерью первого президента России Бориса Ельцина, и Мариной Литвиненко, супругой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году в Великобритании.

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Как сообщает iNews, создатели картины в первой серии расскажут, как Путин «вырвался из бедности, начав работать в КГБ, и стал создавать себя по образу русского Джеймса Бонда». В фильме также приняли участие российские и западные политологи. Всего на Channel 4 выйдут три серии: по одной каждый понедельник в течение трех недель.

О проекте впервые стало известно в августе 2019 года. Тогда канал сообщал, что съемки картины прошли в России, США, странах Европы. Исполнительный продюсер проекта Джеймс Роган (James Rogan) подчеркивал, что «для понимания происходящего в мире в настоящее время необходимо понимать Владимира Путина».

В Channel 4 уже проявляли интерес к российскому лидеру. В октябре 2019 года британский телеканал в программе «Мир глазами Владимира Путина» целый час показывал нарезку самых ярких моментов из российских политических ток-шоу практически без комментариев. Передачу не дублировали, а лишь сопроводили английскими субтитрами.

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