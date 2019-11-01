Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина». Анонс передачи опубликован на сайте канала.

Как сообщает «Би-би-си», зрителям целый час показывали нарезку из самых ярких, по мнению Channel 4, моментов из российских политических ток-шоу практически без комментариев. Президент России появляется в кадре с первых минут.

В самом начале была показана запись благотворительного концерта 2010 года, на котором глава государства исполнил песню Blueberry Hill. В сборнике моментов из российского эфира британцам также показали телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Анну Чапман.

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Программу не дублировали, а лишь сопроводили кадры английскими субтитрами. Зрителям рассказали, что «Британия сегодня скатилась до общественного туалета», «британцами манипулируют спецслужбы», а «при [44-ом президенте США] Бараке Обаме в Белом доме проводили обряды вуду».

Также британцам показали женщину-парфюмера, предложившую обвиняемым в попытке отравления Скрипалей Руслану Боширову и Александру Петрову создать свой парфюм, оформив его в виде газового баллончика или дверной ручки.

В газете The Guardian опубликовали рецензию на проект. Автор Стюарт Джеффрис (Stuart Jeffries) отметил, что «этот сюрреалистический взгляд на российское телевидение показал пропагандистскую машину во всей красе». Он заключил, что на самом деле российское телевидение «лишь отвлекает от хаоса внутри страны».

Ранее Channel 4 анонсировал документальный сериал про Путина. Телеканал обещал «показать, как Путин применил знания работы в разведке, когда стал президентом ядерной державы».

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