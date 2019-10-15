Фотографии Путина заполонили первые полосы саудовских газет

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию стал главной темой местных газет. Фотографии с главой государства заполонили первые полосы изданий ближневосточного королевства.

Российский лидер стал главным лицом в том числе таких саудовских изданий, как Al Bilad, Al Eqtisadiah, Al Jazirah и Al Riyadh. На первых полосах каждой из них были использованы снимки, сделанные во время торжественного приема президента России.

Путина снимали во время встречи и общения с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Al Jazirah разместила сразу пять разных снимков с участием президента на одной полосе.

Президент России впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с монархом королевства. Также визит предусматривает участие российского лидера в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

В ноябре 2018 года пользователи сети заметили, как тепло саудовский наследный принц приветствовал президента России на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Тогда Путин и Мухаммед ибн Салман эффектно пожали друг другу руки в зале пленарного заседания.

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