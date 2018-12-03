Слишком теплое рукопожатие Путина с саудовским принцем стало предметом шуток

@nbcsnl / Twitter

Актеры американского сатирического шоу Saturday Night Live (SNL) на NBC спародировали рукопожатие президента России Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда на саммите G20. Фрагмент доступен в Twitter-аккаунте программы.

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Центральной фигурой пародии стал президент США Дональд Трамп, над которым регулярно потешаются в SNL. В определенный момент рядом с ним появляется Путин и принц, которые очень тепло приветствуют друг друга с помощью череды различных жестов. Российского лидера играет Бек Беннетт. Путин в его исполнении обычно предстает с обнаженным торсом, что отсылает к его фотосессиям в 2009 и 2017 годах.

Во время церемонии фотографирования на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе Трамп проигнорировал Путина, предварительно отказавшись встречаться с ним «на ногах». В то время, как хозяин Белого дома общался с другими участниками мероприятия, Путин эффектно пожал руку крон-принцу в зале пленарного заседания.

— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) 30 ноября 2018, 15:33

По итогам саммита Путин и аль-Сауд достигли договоренности о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены Организация стран-экспортеров нефти и 11 сторонних государств, в том числе Россия, обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке. После объявления о соглашении цена нефти марки Brent выросла на пять процентов.

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