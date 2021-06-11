В США отвергли «перезапуск отношений» на встрече Путина и Байдена

Белый дом не рассматривает встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина как «перезапуск отношений» США и России. Об этом заявила старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, передает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CNN.
«Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников. В то же время президент четко сказал, что он обсудит и наши разногласия», — приводит агентство ее слова.
Ранее 11 июня стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс подготовил Байдена ко встрече с российским коллегой.
8 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что к встрече с Путиным Байден «готовился 50 лет». В ответ член Совета Федерации Алексей Пушков понадеялся, что опыт позволит американскому лидеру «не пытаться навязать коллеге свои условия».
Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Местом переговоров станет вилла La Grange. Лидеры обсудят кибербезопасность, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии и другие темы.