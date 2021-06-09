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Пушков прокомментировал «50-летнюю» подготовку Байдена к встрече с Путиным

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о 50-летнем опыте президента США Джо Байдена. Он прокомментировал ее заявление в своем Telegram-канале.

«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами". У его собеседника они в любом случае крепче», — написал он.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, G7 и к встрече российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Псаки, американский лидер «готовился 50 лет» и будет полагаться на «десятилетия опыта».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

Предыстория: В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным
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