Пушков прокомментировал приглашение Зеленского в Вашингтон

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон в июле 2021 года. Об этом он во вторник, 8 июня, написал в своем Telegram-канале.

«В Киеве праздник — [президент США Джо] Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. По этому поводу только что не организовали праздничный салют над Днепром, а Порошенко всячески подчеркивает свою роль в этом историческом для Украины событии», — констатировал российский политик.

При этом он добавил, что обратно Зеленский вернется «с целым самолетом обещаний», но без Крыма и Донбасса, поскольку вернуть их Украине Вашингтону не под силу.

Кроме того, Пушков выразил мнение, что, скорее всего, Киеву не стоит ждать от этой встречи получения программы вступления в НАТО, поскольку против выступают союзники США.

«Украина для США — инструмент конфронтации с Россией, но в остальном — далекая провинция, восточная окраина Европы», — резюмировал сенатор.

Ранее бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что лично способствовал организации грядущей встречи действующего главы государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена в Белом доме.

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся 7 июня, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Позже стало известно, что его Офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил.