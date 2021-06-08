В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, G7 и к встрече российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА Новости.

По словам Псаки, у американского лидера десятилетия опыта, на которые он полагается. «Он вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США», — заявила она.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.