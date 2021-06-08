Байдена призвали «пойти на торг» с Путиным

Бывший спецпомощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «пойти на торг» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Бэндоу написал в своей статье для The American Spectator.

В материале утверждается, что Байдену следует стабилизировать отношения с Россией, поскольку они слишком важны, чтобы разрушать их окончательно. По словам Бэндоу, именно Вашингтон несет ответственность за ослабление связей между странами: если бы не многочисленные антироссийские санкции, Москва не стала бы «угрожать американским интересам».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.

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