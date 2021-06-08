Путин и Байден обсудят Украину

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину во время встречи в Женеве 16 июня. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Я уверен, что Байден услышит четкое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, не по адресу», — отметил дипломат.

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Он заключил, что суть проблемы в отказе Киева от прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками, а не в действиях Москвы. По мнению Рябкова, если Вашингтон услышит это и согласится на поддержание Минских соглашений, стороны продвинутся в урегулировании конфликта.

7 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от американского коллеги посетить Белый дом в июле 2021 года. В администрации президента США рассказали, что Байден подтвердил «устойчивую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Минские соглашения лежат в основе урегулирования конфликта в Донбассе. Договор предполагает не только прекращение огня, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение конституционной реформы на Украине на основе диалога с представителями ДНР и ЛНР. Результатом реформы должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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