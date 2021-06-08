Мир
 
Последние новости
В Белом доме назвали неверным толкование Киевом слов Байдена об Украине и НАТО
Россиянам отсоветовали брать один вид ипотеки
Генсек НАТО рассказал о двойственном подходе в отношении России
Блогерша показала простой способ выучить любой иностранный язык
Министр назвал «выстраданным» решение Путина о продлении льготной ипотеки
В Китае сравнили обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии Ирака
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Россиянка отдохнула в Тунисе и описала отель фразой «делать тут особо нечего»
Раскрыты планы Сербии по производству «Спутника V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Белый дом рассказал о темах разговора Байдена и Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы. О темах разговора двух лидеров рассказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки, передает РИА Новости.

По словам Псаки, Байден подтвердил «устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности». Кроме того, лидеры обсудили план Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ, а также «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».

Также Джен Псаки подтвердила, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне «позднее этим летом».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить