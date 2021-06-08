Белый дом рассказал о темах разговора Байдена и Зеленского

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы. О темах разговора двух лидеров рассказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки, передает РИА Новости.

По словам Псаки, Байден подтвердил «устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности». Кроме того, лидеры обсудили план Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ, а также «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».

Также Джен Псаки подтвердила, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне «позднее этим летом».